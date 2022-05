Identifiez, explorez et partagez vos observations de plantes sauvages

Pl@ntnet est un outil pour vous aider à identifier des plantes à partir d'images. Il est organisé en différentes flores thématiques et géographiques. Choisissez celle qui correspond à votre région ou centre d’intérêt dans la liste ci-dessous. Si vous ne savez pas quoi choisir, choisissez "Flore mondiale" qui a la couverture la plus large mais qui donnera des résultats moins précis qu’une flore plus ciblée.